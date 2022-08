Spaniolul Pablo Carreno Busta şi polonezul Hubert Hurkacz vor disputa, duminică, finala turneului de categorie ATP 1000 de la Montreal.

Carreno Busta, locul 23 mondial, a dispus în semifinale de englezul Daniel Evans, locul 39 mondial, scor 7-5, 6-7 (7), 6-2.

În finală, Carreno Busta va evolua contra polonezului Hubert Hurkacz, locul 10 mondial, care a trecut de norvegianul Casper Ruud, scor 5-7, 6-3, 6-2.

Turneul de categorie ATP 1000 de la Montreal se joacă pe suprafața „hard” și este doat cu premii în valoare de $5,926,545.

