Simona Halep a revenit entuziasmant în meciul contra Jessicăi Pegula din semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Condusă cu 0-1 la seturi, fosta lideră nu a renunțat la luptă și s-a calificat în ultimul act, declarându-se mulțumită de prestația sa.

Două două ore de joc și 2-6, 6-3, 6-4 la seturi, Simona Halep a învins-o pe Jessica Pegula și s-a calificat în finala turneului canadian.

Simona Halep, mulțumită de jocul prestat în semifinalele WTA Toronto

„În primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați sprijinit nebunește azi.

A fost un meci incredibil, ea e o jucătoare grozavă, e în Top 10. Nu m-am lăsat. Am luptat până la final și sunt mulțumită de cum am luptat, a fost o mare provocare.

Am schimbat tactica puțin. În primul set nu am simțit ritmul deloc, ea a jucat foarte bine, apoi am încercat s-o împing în spate și am reușit.

E prima finală alături de Patrick Mouratoglou, vreau să-i mulțumesc pentru că e de partea mea, pentru că mă motivează să lupt și să nu renunț niciodată" - Simona Halep.

De știut:

Simona Halep se va duela pentru trofeul de la Toronto cu învingătoarea partidei dintre Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 24 WTA) și Karolina Pliskova (Cehia, favorită 14).

Prin calificarea în finală, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 259.100 de dolari și 585 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Simona Halep se află pe locul 9 în clasamentul WTA Live (urcare de șase poziții), iar câștigarea competiției din Canada ar ajuta-o să ajungă pe locul 6 în ierarhia mondială. La începutul anului, românca a anunțat că obiectivul ei în acest an este revenirea în Top 10 WTA.

Halep a câștigat de două ori Rogers Cup (fosta denumire a competiției), în 2016 și 2018, dar la Montreal. În 2021, Simona Halep s-a oprit în turul secund, fiind învinsă de Danielle Collins.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul de la Toronto

Turul I: 6-0, 6-2 vs Donna Vekic

Turul II: 6-4, 6-2 vs Shuai Zhang

Optimi: 6-2, 7-5 vs Jil Teichman

Sferturi: 6-4, 7-6(2) vs Cori Gauff

Semifinale: 2-6, 6-3, 6-4 vs Jessica Pegula

Finală: Beatriz Haddad Maia / Karolina Pliskova.