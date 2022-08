TENIS Vineri, 12 August 2022, 15:47

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Serena Williams a anunțat marți că se va retrage din tenis după US Open 2022, iar Simona Halep a avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivei care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam.

Serena Williams si Simona Halep Foto: Atsushi Taketazu / AP / Profimedia

Simona Halep și legendara Serena Williams: „Nimeni nu o să mai ajungă la nivelul ei”

După ce a învins-o pe Jil Teichmann și s-a calificat în sferturile turneului de la Toronto, Simona a vorbit la conferința de presă despre performanțele reușite de americancă (cea mai titrată jucătoare din Era Open).

„A fost o onoare să joc atât de multe meciuri cu Serena și să împart vestiarul și terenurile cu ea. Mereu a fost o inspirație pentru toate jucătoarele, deci și pentru mine. Am spus-o mereu.

Am admirat la ea puterea de a rămâne la cel mai înalt nivel ani la rând. Acum are 40 de ani și încă joacă pentru a câștiga. E incredibilă! O să îi simțim lipsa, dar cred că are și alte priorități în viață. A făcut lucruri incredibile în tenis, nimeni nu o să mai ajungă la nivelul ei, cred.

Nu am urmărit să îi egalez performanțele! Pentru că știam că nu am nicio șansă! Dar de fiecare dată când am jucat împotriva ei am învățat câte ceva. Ea este super profesionistă și super încrezătoare pe terenul de tenis.

Încă îmi amintesc de anul 2013, atunci când am jucat împotriva ei în semifinale la Roma. M-a omorât! (n.r. americanca s-a impus cu 6-3, 6-0). Dar în acel an nu a pierdut nici măcar un meci pe zgură! Ea a fost singura care a dominat tenisul atâția ani la rând. Și cred că niciodată nu se va mai întâmpla asta” - Simona Halep, la o conferință de presă de la Toronto.

Serena Williams vs Simona Halep 10-2

Chiar dacă a pierdut de zece ori în fața Serenei, Simona i-a administrat americancei una dintre cele mai dureroare înfrângeri din carieră (în finala de la Wimbledon 2019).

2021, Australian Open: 6-3, 6-3 pentru Serena

2019, Wimbledon: 6-2, 6-2 pentru Halep

2019, Australian Open: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena

2016, US Open: 6-2, 4-6, 6-3 pentru Serena

2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena

2015, Cincinnati: 6-3, 7-6(5) pentru Serena

2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-3, 6-0 pentru Serena

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-2, 6-0 pentru Halep

2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena

2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena

2011, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena.