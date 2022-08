TENIS Joi, 11 August 2022, 22:59

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de la Toronto, după ce a obținut a treia victorie consecutivă în două seturi. La finalul partidei cu Jil Teichmann, sportiva noastră a vorbit despre dificultățile întâlnite în meciul de joi și a descris-o pe Cori Gauff, următoarea sa adversară.

Simona Halep Foto: Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, vântul de la Toronto și luptătoarea Cori Gauff

Dacă săptămâna trecută a fost nevoită să se retragă din cauza căldurii de la Washington, Simona a fost incomodată joi de vântul din Canada. Halep a afirmat că Gauff, care a ajuns în elita tenisului la o vârstă fragedă (are doar 18 ani), este o luptătoare.

„Vreau să le mulțumesc tuturor care au venit la meci și mă bucur foarte mult că am ajuns în sferturi. A fost foarte greu din cauza vântului, am ratat foarte mult, n-am simțit mingea, a fost greu să returnez. Mă bucur că am reușit să rămân calmă și am câștigat meciul.

O știu foarte bine (n.r. pe Cori Gauff), mă aștept la un meci foarte greu, pentru că e o jucătoare foarte bună, o luptătoare” - Simona Halep, potrivit DigiSport.

Simona Halep - Cori Gauff 3-0

Halep și Gauff s-au mai întâlnit de trei ori, iar sportiva noastră s-a impus de fiecare dată.

2022, Madrid: 6-4, 6-4 pentru Halep

2022, Indian Wells: 6-3, 6-4 pentru Halep

2019, Wimbledon: 6-3, 6-3 pentru Halep.

De știut:

Prin calificarea în sferturi, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 61.300 de dolari și 190 puncte în clasamentul WTA de simplu.





Halep a câștigat de două ori Rogers Cup (fosta denumire a competiției), în 2016 și 2018, dar la Montreal. În 2021, Simona Halep s-a oprit în turul secund, fiind învinsă de Danielle Collins.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul de la Toronto

Turul I: 6-0, 6-2 vs Donna Vekic

Turul II: 6-4, 6-2 vs Shuai Zhang

Optimi: 6-2, 7-5 vs Jil Teichman

Sferturi: Cori Gauff

Semifinale: Jessica Pegula / Camila Giorgi / Yulia Putintseva

Finală: Iga Swiatek / Maria Sakkari / Belinda Bencic / Garbine Muguruza / Karolina Pliskova / Bianca Andreescu.