TENIS Miercuri, 10 August 2022, 15:10

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Nick Kyrgios și Daniil Medvedev, jucători care au câștigat săptămâna trecută turneele de la Washington, respectiv Los Cabos, se vor întâlni în turul al doilea al competiției de categorie „Masters 1000” de la Montreal.

Nick Kyrgios Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finalist la Wimbledon 2022, Kyrgios (37 ATP) a trecut de argentinianul Sebastian Baez (32 ATP) și a afirmat că va da totul în meciul cu Medvedev (campion en titre la Openul Canadei și lider al clasamentului mondial).

„Sunt fericit să le ofer tuturor ceea ce își doresc: Kyrgios vs. Medvedev, turul al doilea. Va fi greu, asta e sigur. Știu că din punct de vedere fizic și mental nu sunt atât de proaspăt pe cât mi-aș dori. Dar vine și el după un titlu obținut săptămâna trecută la Los Cabos. Și el se va simți puțin obosit - sper. Dar eu voi face totul cum trebuie. O să mă odihnesc bine în seara asta, o să am parte de o recuperare bună și o să dau tot ce am mai bun. Voi merge acolo, mă voi distra și voi încerca să joc cât mai bine.

Din punct de vedere fizic mă simt bine. Din punct de vedere mental sunt atât de obosit. Nu am dormit prea mult în ultimele două zile, dar încerc să las asta deja în urmă. Sunt la Montreal și nu am jucat un tenis grozav aici în trecut, așa că am vrut să vin astăzi aici și să obțin calificarea pentru meciul cu Medvedev. Va fi foarte distractiv. Vreau doar să îmi creez niște amintiri frumoase la Montreal.

Medvedev vine și el după un titlu și este numărul 1 mondial. Nu e ca și cum clasamentul ar însemna prea mult, deoarece Baez este clasat înaintea mea. Dar Medvedev este o mașinărie. Medvedev este un jucător al naibii de bun. Stilul său este atât de neortodox, este un mare competitor și este pur și simplu un animal pe teren.

Aștept cu nerăbdare să văd unde mă aflu. Nu este un rezultat rău dacă pierzi în fața lui Medvedev. Cei mai mulți jucători pățesc asta” - Nick Kyrgios, înaintea meciului cu Daniil Medvedev.

Kyrgios și Medvedev s-au mai întâlnit de trei ori, iar australianul s-a impus de două ori în fața rusului.

2022, Australian Open: 7-6(1), 6-4, 4-6, 6-2 pentru Medvedev

2019, Washington: 7-6(6), 7-6(4) pentru Kyrgios

2019, Roma: 6-3, 3-6, 6-3 pentru Kyrgios.

Nick Kyrgios are 13 victorii în ultimele sale 14 meciuri de simplu, iar bilanţul său din acest sezon este de 28 de victorii şi 7 înfrângeri.