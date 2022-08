TENIS Luni, 08 August 2022, 19:41

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Calificată fără emoții în turul doi al turneului National Bank Open de la Toronto, Simona Halep s-a declarat mulțumită de evoluția ei în meciul cu Donna Vekic (6-0, 6-2).

Simona Halep Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, mesaj pentru Patrick Mouratoglou după victoria din primul tur de la Toronto

Simona a abandonat cu o săptămână în urmă, din cauza temperaturilor ridicate de la Washington, dar luni a jucat mult mai bine și i-a transmis un mesaj antrenorului Patrick Mouratoglou.

„Bineînțeles că am văzut steagurile românești, am avut parte de o primire foarte plăcută. Am jucat tenis bun aici. Sunt foarte fericită să revin, sunt mulțumită de cum am jucat azi.

E vorba de încredere. Nu e vorba de rezultat, ci de modul în care am jucat, am fost agresivă. Acesta e planul meu și vreau să-l pun în aplicare la fiecare meci.

Sper că l-am făcut mândru pe Patrick (n.r. Mouratoglou) după acest meci. Ultimul meu meci n-a fost prea bun. Am vorbit cu el înainte de meci și am făcut tot ce mi-a spus" - Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

Pentru calificarea în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Toronto, Simona Halep va primi 17.445 de dolari și 60 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





Pentru un loc în optimi, Simona se va duela cu învingătoarea partidei dintre chinezoaica Shuai Zhang (45 WTA) și iberica Cristina Bucșa (122 WTA, jucătoare venită din calificări).





Halep a câștigat de două ori Rogers Cup (fosta denumire a competiției), în 2016 și 2018, dar la Montreal. În 2021, Simona Halep s-a oprit în turul secund, fiind învinsă de Danielle Collins.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul de la Toronto

Turul I: 6-0, 6-2 vs Donna Vekic

Turul II: Shuai Zhang / Cristina Bucșa

Optimi: Anett Kontaveit / Jill Teichman / Venus Williams

Sferturi: Cori Gauff / Aryna Sabalanka / Elena Rybakina

Semifinale: Paula Badosa / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko / Jessica Pegula / Emma Răducanu

Finală: Iga Swiatek / Ons Jabeur / Maria Sakkari / Belinda Bencic / Garbine Muguruza / Naomi Osaka.

Turneul de la Toronto este dotat cu premii în valoare de 2,697,250$ și se desfășoară pe suprafața „hard”. Ultima câștigătoare este italianca Camila Giorgi.