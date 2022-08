Americanca Shelby Rogers (45 WTA) şi rusoaica Daria Kasatkina (12 WTA) vor disputa finala turneului de categorie WTA 500 de la San Jose (California).

În semifinale, Kasatkina a trecut în două seturi, 6-2, 6-4, de Paula Badosa (Spania, 4 WTA, favorită nr. 2).

Shelby Rogers a eliminat-o surprinzător pe rusoaica Veronika Kudermetova (19 WTA, favorită nr. 9), tot în două seturi, 6-3, 6-4.

Kasatkina a jucat şi anul trecut finala competiţiei, pe care a pierdut-o în faţa americancei Danielle Collins, 6-3, 6-7 (10), 6-1, conform Agerpres.

Mubadala Silicon Valley Classic se desfășoară pe suprafața „hard” și are premii totale în valoare de $757,900.

\uD83D\uDD19 to the #MubadalaSVC Finals for @DKasatkina ! pic.twitter.com/q0oVRJSvfj

SENSATIONAL from \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @Shelby_Rogers_ \uD83D\uDCAB



Her remarkable run continues with a 6-3, 6-4 win over [9] Kudermetova!#MubadalaSVC pic.twitter.com/5CyuS4FHmn