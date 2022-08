Andrey Rublev, principalul favorit, a fost învins de japonezul Yoshihito Nishioka (96 ATP) în semifinalele turneului ATP 500 de la Washington. În finală, niponul va da piept cu Nick Kyrgios, care a trecut de Mikael Ymer (115 ATP).

Nishioka a trecut de Rublev, scor 6-3, 6-4, în doar o oră și 21 de minute de joc.

Dacă va câștiga turneul american, japonezul va urca până pe locul 42 ATP.

În același timp, Kyrgios a trecut de Ymer, scor 7-6 (4), 6-3, în o oră și 36 de minute.

Este a doua finală pe care australianul o va juca la Washington (a câștigat turneul în 2019).

Yoshi will go for the title! \uD83D\uDE4C@yoshihitotennis stuns top seed Andrey Rublev 6-3, 6-4 to book a date in the biggest final of his career tomorrow against 2019 champion Nick Kyrgios \uD83D\uDD25\uD83C\uDFBE#CitiOpen pic.twitter.com/MLEUrxcllo