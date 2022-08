Daniil Medvedev a câștigat primul turneu al sezonului 2022, sâmbătă, în fața lui Cameron Norrie, scor 7-5, 6-0, la Los Cabos (Mexic).

Partida a durat o oră și 21 de minute. La Los Cabos, Medvedev nu a pierdut niciun set.

A fost primul turneu câștigat de rus după cucerirea tuneului de la US Open din 2021.

Medvedev a câștigat sâmbătă al 14-lea turneul din carieră.

A Los Cabos debut to remember for the World No. 1!