Kaia Kanepi (37 WTA) și Liudmila Samsonova (60 WTA) se vor înfrunta, duminică, în finala turneului de categorie WTA 250 de la Washington.

Kaia Kanepi, 37 de ani, a învins-o sâmbătă pe australianca Daria Saville (88 WTA), scor 6-3, 6-1 şi va încerca să câştige un al cincilea turneu în circuitul WTA.

Estonianca s-a calificat în a zecea sa finală. Ultimul turneul câștigat al sportivei este la Brussels Open în 2013.

La rândul ei, Liudmila Samsonova, 23 de ani, a trecut de chinezoaica de 21 de ani Wang Xiyu (95 WTA) cu un dublu 6-1 şi va încerca, pentru a doua ei finală pe circuitul WTA , să adauge un al doilea titlu la palmaresul său după victoria de anul trecut de la Berlin.

Citi Open Washington, turneu pe suprafață „hard”, este dotat cu premii în valoare de 251.750 de dolari.

