Emma Răducanu (10 WTA), cât și Victoria Azarenka (20 WTA), au fost eliminate din sferturile turneului de categorie WTA 250 de la Washington.

Răducanu a fost învinsă de rusoaica Liudmila Samsonova, locul 60 WTA, scor 7-6 (6), 6-1.

Chinezoaica Xiyu Wang, locul 95 mondial, a eliminat-o pe Victoria Azarenka, locul 20 WTA, scor 6-1, 6-3.

Samsonova şi Wang se vor confrunta în semifinale, conform News.ro.

În cealaltă semifinală se vor întâlni estonianca Kaia Kanepi, care a trecut de rusoaica Anna Kalinskaya (6-7 (4), 6-4, 6-3), şi australianca Daria Saville, care s-a impus în meciul cu Rebecca Marino (6-1, 7-5).

Turneul WTA 250 de la Washington are premii în valoare de $251,750 și se desfășoară pe suprafața „hard”.

Samsonova into the semis! \uD83D\uDCA5@LiudaSamsonova upsets the number 2 seed Emma Raducanu 7-6, 6-1 to reach the #CitiOpen Final 4️⃣ pic.twitter.com/JxH1sMcgve