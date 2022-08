Andrey Rublev (8 ATP, principal favorit) s-a calificat în semifinalele turneului de categorie ATP 500 de la Washington, acolo unde vor mai evolua și Yoshihito Nishioka (96 ATP), Nick Kyrgios (63 ATP) şi suedezul Mikael Ymer (115 ATP).

Rublev l-a eliminat în sferturi pe americanul Jeffrey Wolf (99 ATP), scor 6-2, 6-3.

Rusul va juca în penultimul act cu japonezul Yoshihito Nishioka (96 ATP), care l-a eliminat pe britanicul Daniel Evans (40 ATP) cu 7-6 (5), 4-6, 7-5.

În cealaltă semifinală se vor întâlni australianul Nick Kyrgios (63 ATP) şi suedezul Mikael Ymer (115 ATP).

Kyrgios l-a învins pe americanul Frances Tiafoe 6-7 (5), 7-6 (12), 6-2, în două ore și 31 de minute de joc.

