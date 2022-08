Daniil Medvedev, liderul ierarhiei mondiale, și britanicul Cameron Norrie (12 ATP) se vor înfrunta în finala turneului de categorie ATP 250 de la Los Cabos, Mexic.

Liderul mondial, care a revenit în competiţie la Los Cabos după o pauză de o lună şi jumătate, a trecut în semifinale, în două seturi, 7-6 (0), 6-1, de sârbul Miomir Kecmanovic (38 ATP).

Norrie, la rândul său, a dispus în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de canadianul Felix Auger-Aliassime (9 ATP, favorit nr. 2).

Britanicul este şi deţinătorul trofeului, câştigat anul trecut după finala cu americanul Brandon Nakashima (6-2, 6-2).

