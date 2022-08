Simona Halep și-a aflat posibilele adversare de la turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto (8-14 august). Fosta lideră mondială a cucerit trofeul la turneul canadian de nu mai puțin de două ori de-a lungul carierei (2016, 2018).

Organizatorii au realizat tragerea la sorți pentru Mastersul de la Toronto, iar Simona Halep va avea un adversar facil în primul și al doilea tur.

Abia din turul trei sportiva din România ar putea da peste o jucătoare puternică: Anett Kontaveit.

Simona Halep este singura jucătoare din România care va evolua la Toronto, după ce Sorana Cîrstea a fost înlocuită de Bianca Andreescu.

Primul tur: Jucătoare venită din calificări

Turul II: Shuai Zhang (40 WTA)

Optimi: Anett Kontaveit / Jill Teichman / Venus Williams

Sferturi: Cori Gauff / Aryna Sabalanka / Elena Rybakina

Semifinale: Paula Badosa / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko / Jessica Pegula / Emma Răducanu

Finală: Iga Swiatek / Ons Jabeur / Maria Sakkari / Belinda Bencic / Garbine Muguruza / Naomi Osaka.

Turneul de la Toronto este dotat cu premii în valoare de 2,697,250$ și se desfășoară pe suprafața „hard”. Ultima câștigătoare este italianca Camila Giorgi.

În 2021, Simona Halep s-a oprit în turul secund, fiind învinsă de Danielle Collins.

