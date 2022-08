Rafael Nadal s-a retras înaintea semifinalei de la Wimbledon, din cauza unei rupturi abdominale, iar o lună mai târziu problemele de sănătate îi dau în continuare bătăi de cap marelui campion iberic.

Rafa a anunţat vineri că nu va participa la turneul de categorie „Masters 1000” de la Montreal, care va începe luni, din cauza unui „mic disconfort” resimţit după un antrenament, scrie AFP.

„În zilele de vacanță și de la revenirea mea la antrenamente, totul a decurs bine în aceste săptămâni. Acum patru zile am reluat antrenamentele cu serviciul și ieri, după antrenament, am simțit un mic disconfort care a persistat și astăzi.

Am decis să nu călătorim la Montreal și să continuăm antrenamentele, fără a forța. Vreau să le mulțumesc directorului turneului, Eugene, dar și întregii sale echipe pentru înțelegerea și susținerea arătată, iar astăzi nu a fost o excepție.

Sper să joc din nou la Montreal, un turneu pe care îl iubesc și pe care l-am câștigat de 5 ori în fața unui public care m-a primit mereu cu multă căldură. Nu am de ales și trebuie să fiu prudent în acest moment și să mă gândesc la sănătatea mea” - Rafael Nadal pe Twitter.

Campion în acest an la Australian Open și la Roland Garros, Rafael Nadal deţine recordul la numărul de turnee de Grand Slam câştigate (22). Ibericul speră să fie prezent la ultimul turneu major al anului: US Open (29 august - 11 septembrie).

Hemos decidido no viajar a Montréal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción.