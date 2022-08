Taylor Fritz (13 ATP), al treilea favorit al turneului de categorie ATP 500 de la Washington, s-a retras în optimi invocând căldura extremă din orașul american. Același lucru s-a întâmplat cu Simona Halep în aceeași fază a competiției.

La scorul de 3-6, 7-6 (6), 4-1 pentru Daniel Evans, Fritz a decis să se retragă invocând probleme fizice generate de căldura din orașul american.

„Astăzi am simțit constant că aș putea leșina în fiecare minut al partidei. Am avut momente în care totul se vedea neclar” - Taylor Fritz după abandonul de la Washington.

Taylor Fritz a adăugat și că nu a fost pregătit pentru astfel de condiții pentru că a avut o accidentare recentă care i-a îngreunat antrenamentele.

Simona Halep a abandonat și ea miercuri noapte în optimile turneului de la Washington.

La scorul de 7-5, 2-0 pentru Anna Kalinskaya, fosta lideră mondială s-a retras, dar nu a clarificat dacă decizia a fost luată ca urmare a temperaturilor ridicate sau a unei accidentări.

Quick explanation of what happened to me today, sorry if I worried anybody I’m okay \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFB pic.twitter.com/nY1EUuYKuc