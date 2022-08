Coco Gauff (11 WTA) a învins-o pe japoneza Naomi Osaka, scor 6-4, 6-4, în optimile turneului de categorie WTA 500 de la San Jose. În aceeași fază a competiției, grecoaica Maria Sakkari, principala favorită, a pierdut în fața americancei Shelby Rogers, cu 6-1, 6-3.

Gauff (18 ani), a şasea favorită la San Jose, va juca în turul următor contra spaniolei Paula Badosa, cap de serie numărul doi.

Gauff, mai agresivă şi întreprinzătoare, s-a impus în faţa unei adversare care revenea în competiţii după două luni de absenţă, cauzată de o accidentare persistentă la tendonul lui Ahile.

Fostul lider mondial, care acum a ajuns pe locul 41 în ierarhia mondială, este din nou antrenată de tatăl său, Leonard Francois, după doi ani în care a colaborat cu belgianul Wim Fissette.

Grecoaica Maria Sakkari, principala favorită, a fost învinsă la debutul său, în optimi, de americanca Shelby Rogers, cu 6-1, 6-3.

Belarusa Arina Sabalenka, a patra favorită, a suferit pentru a se califica în sferturile de finală, impunându-se în trei seturi în faţa unei americance venite din calificări, Caroline Dolehide, cu 5-7, 6-1, 7-5. Următoarea adversară a belarusei va fi rusoaica Daria Kasatkina.

Tabloul sferturilor a fost completat de rusoaica Veronika Kudermetova, cap de serie numărul nouă, victorioasă cu 6-2, 7-5 în faţa americancei Claire Liu, conform Agerpres.

