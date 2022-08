Emma Răducanu s-a calificat într-o manieră dramatică în sferturile turneului de categorie WTA 250 de la Washington după ce a învins-o, joi, scor 7-6 (5), 7-6 (4), pe Maria Camila Osorio (Columbia).

Sportiva de origine română (10 WTA), a doua favorită, a reuşit să se impună după două ore și 50 de min de joc în faţa unei adversare aflate pe locul 67 în lume.

„Cred că a fost unul din meciurile cele mai fizice pe care le-am jucat. A fost un efort monumental pentru a câştiga.

Sunt foarte fericită şi mândră de felul în care am luptat în momentele importante. Asta îmi dă multă încredere” - Emma Răducanu.

În sferturi la Washington, Răducanu (19 ani) va juca împotriva rusoaicei Liudmila Samsonova (60 WTA), care a dispus de australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-3, 6-2, conform Agepres.

Some grit from the Brit ✊



\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 @EmmaRaducanu battles to a 7-6(5), 7-6(4) victory over Osorio in 2h49m to reach the quarterfinals in Washington!#CitiOpen pic.twitter.com/0QPXTgBOnF