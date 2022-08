Daniil Medvedev, liderul mondial, a revenit în cicuitul ATP după o lună și jumătate cu o victorie, scor 6-4, 6-3, miercuri, în optimile turneului de categorie ATP 250 de la Los Cabos (Mexic).

Pentru Medvedev, care nu a putut participa la turneul de la Wimbledon din cauza deciziei organizatorilor de a interzice jucătorii ruşi şi belaruşi, a fost victoria cu numărul 250 la simplu în circuitul profesionist.

Ultimul său meci a fost jucat în sferturi la Mallorca, unde a fost învins de spaniolul Roberto Bautista Agut, pe 23 iunie.

În sferturi, Medvedev îl va înfrunta pe lituanianul Ricardas Berankis (numărul 98 mondial).

Deţinătorul titlului la Los Cabos, britanicul Cameron Norrie, s-a calificat facil în sferturi, după 6-3, 6-0 cu taiwanezul Chun-Hsin Tseng.

Şi moldoveanul Radu Albot a reuşit să acceadă în sferturi, învingându-l cu 6-4, 6-2 pe australianul Jason Kubler, care a ajuns până în optimi la Wimbledon anul acesta, conform Agerpres.

CAREER WIN #250❗@DaniilMedwed has recorded the 250th win of his career, defeating Australia's Rinky Hijikata, 6-4, 6-3, in his opening match in Los Cabos tonight.



Medvedev is the 7th man born in 1990 or later—and just the 2nd born in 1995 or later—to reach that milestone. \uD83D\uDCA5