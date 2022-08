Elena Rybakina, care a cucerit luna trecută Grand Slamul de la Wimbledon, a fost învinsă de Daria Kasatkina, scor 6-1, 2-6, 0-6 în primul tur al turneului de categorie „WTA 500” de la San Jose.

Campioana de la Wimbledon a controlat categoric primul set, dar a pierdut 12 din ultimele 14 gameuri jucate contra Dariei Kasatkina și a părăsit turneul american.

Jucătoarea din Kazahstan a declarat după partidă că nu s-a putut pregăti cum și-ar fi dorit pentru sezonul „pe hard” din cauza timpului limitat pe care l-a avut după cucerirea Wimbledon 2022.

Mubadala Silicon Valley Classic din San Jose este un turneu de categorie „WTA 500”, care are loc între 1 și 7 august 2022, fiind dotat cu premii în valoare de $757,900.

