Andy Murray a fost învins, marți, scor 6-7 (8), 6-4, 1-6, de suedezul Mikael Ymer în prima rundă a turneului de categorie „ATP 500” de la Washington.

Mikael Ymer (115 ATP) îl va înfrunta în turul următor pe Aslan Karatsev.

Citi Open Washington are loc în perioada 1-7 august și este dotat cu premii în valoare de $1,953,285.

Jack Draper (Marea Britanie) - Stefan Kozlov (SUA) 7-5, 6-2

Benoit Paire (Franţa) - Peter Gojowczyk (Germania) 7-5, 6-4

Jeffrey Wolf (SUA) - Taro Daniel (Japonia) 6-2, 6-3

Alexei Popyrin (Australia) - Tung-Lin Wu (Taiwan) 3-3 (abandon Wu)

Kyle Edmund (Marea Britanie) - Yosuke Watanuki (Japonia) 6-4, 7-6 (10/8)

Dominik Koepfer (Germania) - Soonwoo Kwon (Coreea de Sud) 3-6, 6-3, 6-4

Borna Gojo (Croaţia) - James Duckworth (Australia) 4-6, 7-6 (7/4), 6-2

Denis Kudla (SUA) - Michael Mmoh (SUA) 1-6, 6-3, 6-4

Adrian Mannarino (Franţa) - Bradley Klahn (SUA) 6-2, 6-4

Mikael Ymer (Suedia) - Andy Murray (Marea Britanie) 7-6 (10/8), 4-6, 6-1.

Stepping up on Stadium Court \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA @MikaelYmer scores a 7-6(8), 4-6, 6-1 victory over Murray!#CitiOpen pic.twitter.com/W5sRcuZYZW