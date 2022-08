Venus Williams a fost învinsă în prima rundă a turneului de categorie „WTA 250” de la Washington de către canadianca Rebecca Marino.

Americanca a cedat, scor 6-4, 1-6, 4-6, într-o oră și 54 de minute de joc.

Venus Williams nu mai jucase într-un turneu la simplu din luna august 2021.

Câștigătoare a șapte Grand Slamuri, Venus Williams va evolua și la Mastersurile de la Toronto și Cincinnati în următoarele două săptămâni.

✅ Comeback complete



Down 1-4 in the final set, Rebecca Marino rallies to defeat Williams 4-6, 6-1, 6-4.#CitiOpen pic.twitter.com/gkdeWdFFVu