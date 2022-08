TENIS Marți, 02 August 2022, 08:46

Vlad Lupu • HotNews.ro

Simona Halep, calificată în optimi la Citi Open Washington, a vorbit despre despărțirea de antrenorul ei de lungă durată, Darren Cahill, cel cu care a cucerit Roland Garros 2018.

Simona Halep Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep susține că a fost abandonată de Darren Cahill

Darren Cahill, actualul antrenor al lui Jannik Sinner, ar fi abandonat-o pe Simona Halep în 2021, după pandemia de coronavirus, conform fostei lidere mondiale.

„În primul rând, Darren m-a părăsit în septembrie anul trecut, așa că nu l-am părăsit eu, să fie clar.

În al doilea rând, nu voi compara, pentru că sunt super diferiți (Cahill și actualul antrenor, Patrick Mouratoglou).

Ceea ce pot spune în acest moment este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla, să îl întâlnesc pe Patrick. El are o super energie. Este super amabil. Așa că înseamnă foarte mult pentru mine să lucrez cu astfel de oameni.

Totul este Mouratoglou acum. Echipa este 100% el. Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, este vorba despre academia lui și despre el însuși.

Am făcut această schimbare pentru că am simțit cu adevărat că e momentul să o fac. Am crezut că voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început ceva frumos și ceva nou.

Totul este complet nou. Așa că mă voi bucura. De fapt, mă bucur deja. Voi vedea cât de bună pot fi în viitor" - Simona Halep, conform Eurosport.

Aflată la Washington, Simona Halep va juca pentru un loc în sferturi cu învingătoarea partidei dintre americanca Madison Brengle (61 WTA) și rusoaica Anna Kalinskaya (71 WTA).

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

Sezonul 2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În cele din urmă, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, anunțul separării venind pe 22 septembrie 2021.