TENIS Duminică, 31 Iulie 2022, 12:39

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ana Bogdan va juca prima finală WTA a carierei, la Varșovia, românca urmând să o întâlnească duminică (de la ora 16:00, LiveScore pe HotNews.ro) pe Caroline Garcia. Înaintea acestui meci, sportiva noastră a postat un mesaj pe Instagram.

Ana Bogdan Foto: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Alunecând și sărind cu multă bucurie și emoție în prima mea finală de WTA 250K. Mulțumesc mult tuturor pentru sprijin!”, a scris Ana Bogdan.

După ce a învins-o pe Kateryna Baindl în semifinale, Ana Bogdan a explicat cum a reușit să înregistreze cea mai bună performanță din cariera sa.

„Pot să spun că mi-am gestionat emoțiile foarte bine azi. Am vrut să joc cu mintea limpede, fără presiune, dar a fost destul de greu. Tactic, am fost foarte bine pregătită, la nivel de setup mental am știut tot timpul ce am de făcut. Am rămas concentrată la fiecare punct și mi-am spus mereu că voi învinge” - Ana Bogdan, citată de wtatennis.com.

Ana Bogdan - Caroline Garcia, în finala turneului WTA de la Varșovia

Finala turneului de la Varșovia se va juca duminică, de la ora 16:00, și va putea fi urmărită în direct pe Digisport și LiveScore pe HotNews.ro.

Bogdan și Garcia s-au mai întâlnit o singură dată, la Wimbledon 2017, iar franțuzoaica s-a impus cu 6-4, 6-3.

Caroline (45 WTA) a obținut în sferturi una dintre cele mai mari victorii ale carierei: a învins-o cu 6-1, 1-6, 6-4 pe Iga Swiatek, lidera ierarhiei mondiale.

De știut:

Pentru calificarea în finală, Ana Bogdan va primi $19.750 și 180 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În urma calificării în finala de la Varșovia, Ana Bogdan va urca 33 de locuri în clasamentul WTA. În prezent, sportiva noastră are conform WTA Live 780 de puncte, aflându-se pe poziția 75.





În cazul în care va câștiga turneul, Ana Bogdan va acumula 880 de puncte, zestre care i-ar garanta urcarea pe locul 67 în ierarhia mondială.

BNP Paribas Poland Open are loc în perioada 25-31 iulie, pe zgură, face parte din categoria WTA 250 și are premii totale în valoare de $251.750. Campioana en-titre este Maryna Zanevska (2021).