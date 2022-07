TENIS Vineri, 22 Iulie 2022, 21:19

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Karolína Plískova, fostă lideră a ierarhiei WTA, va fi antrenată de Leos Friedl. Câștigătorul probei de dublu mixt de la Wimbledon 2001 îl va înlocui pe Sascha Bajin, după ce jucătoarea din Cehia și-a încheiat săptămâna trecută colaborarea cu tehnicianul german.

Karolina Pliskova Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Friedl și Pliskova au mai lucrat împreună în urmă cu un an, când Bajin nu a reușit să obțină viza pentru SUA. Sub îndrumarea compatriotulu ei, Karolina a jucat nouă meciuri și a câștigat șapte dintre ele: a ajuns în semifinale la Cincinnati și în sferturi la US Open.

„Bineînțeles, abia aștept să lucrez cu ea. Avem deja o experiență excelentă împreună de la turneele de anul trecut din SUA, unde am ajuns să ne cunoaștem.

Este o provocare pentru mine și, în același timp, o mare responsabilitate. Principalul nostru obiectiv va fi să regăsim ritmul pierdut și bunăstarea mentală.

Cu siguranță nu voi dori să intervin în tenisul Karolinei, stilul ei este de succes, datorită lui a fost și pe primul loc în clasamentul mondial. Dar ne vom concentra pe câteva elemente specifice și, bineînțeles, vom avea în continuare cele mai înalte obiective”, a afirmat Friedl (45 de ani) într-un comunicat de presă.

Jucătoarea în vârstă de 30 de ani, care se antrenează la Marbella cu noul preparator fizic britanic Jez Green, dorește să participe la turneele de la San Jose, Toronto, Cincinnati și la US Open.

Leos Friedl l-a antrenat cel mai recent pe slovacul Filip Polasek, jucător pe care l-a condus spre titlul de dublu la Australian Open 2021.

Karolina Pliskova a pus capăt colaborării cu Sascha Bajin

Ultimul turneu pe care Pliskova l-a jucat sub îndrumarea lui Bajin a fost Wimbledon 2022. Pe iarba londoneză, jucătoarea din Cehia (care ajungea până în finală la ediția din 2021, cel mai notabil rezultat obținut alături de german) a fost eliminată în turul al doilea.

Karolina nu a câștigat niciun turneu în timpul colaborării cu Bajin, iar jocul ei a avut de suferit anul acesta, după ce s-a accidentat la mână în timpul pregătirilor din iarnă.

„Chiar și lucrurile bune se termină uneori. Aș dori să îi mulțumesc lui Sascha Bajin pentru tot ce a făcut pentru și echipa mea. A fost o perioadă incredibilă și am învățat multe! În principal cum să fiu mai pozitivă și să cred în mine. Unul dintre cei mai buni antrenori, mult succes prietene”, a scris Pliskova, în urmă cu o săptămână, pe Instagram.

Pliskova și-a început sezonul abia în martie. De atunci, ea a câștigat doar 9 din 20 de meciuri în circuitul WTA. Cel mai bun rezultat al cehoaicei în acest an este semifinala de la Strasbourg, ea ajungând pe locul 15 în ierarhia mondială.

După US Open, Plískova plănuiește să joace două turnee în Japonia. După aceea, ea ar dori să se prezinte la Ostrava, în octombrie, și ar dori să reprezinte Cehia la turneul final al Billie Jean King Cup de la Glasgow, în noiembrie.