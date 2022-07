TENIS Joi, 21 Iulie 2022, 12:31

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Novak Djokovic s-a înscris pe lista participanţilor la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dar refuzul său de a se vaccina îl va împiedica să intre în Statele Unite. Goran Ivanisevic, antrenorul sârbului, a vorbit într-un interviu pentru Slobodna Dalmacija despre șansele campionului de la Wimbledon de a ajunge la Flushing Meadows.

Novak Djokovic si Goran Ivanisevic Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Djokovic, șanse minime să evolueze la US Open

Conștient că elevul său are șanse minime de a juca la New York, Ivanisevic a afirmat că îi respectă decizia acestuia de a nu se vaccina.

„Există mai multe șanse ca directorul turneului de la Umag să mă invite pe mine și să câștig trofeul decât ca Novak Djokovic să joace la US Open. Acolo nu cer vaccinare, dar țara are porțile închise pentru persoanele nevaccinate. Turneul în sine nu are nicio problemă cu el.

E greu de spus câte titluri de Grand Slam va avea până la finalul carierei, acum nu are voie la US Open... Australia a renunțat la vaccinarea obligatorie, dar Guvernul trebuie să-i ierte pedeapsa de trei ani... Ar putea fi în regulă. Dacă va fi sănătos, nu știu unde va ajunge.

Îl respect și apreciez, a luat o decizie pe care nu o va schimba. Când ei spun că este un lider și că are o influență proastă asupra oamenilor, este greșit. Nu vrea să se vaccineze, nu vrea să-și introducă asta în corp, dar nu le-a spus niciodată altora să nu se vaccineze. Îi respect și susțin decizia.

Sper ca deciziile autorităților să fie inversate. Sunt atâtea contradicții, am fost vaccinat, nu e o problemă pentru mine, dar... De doi ani și jumătate ne terorizează, când ești infectat parcă ai râie, te dau afară și pe tine, dar și echipa ta. Eram pe zidul rușinii...” - Goran Ivanisevic.

Novak Djokovic figurează pe lista jucătorilor înscriși la US Open 2022, însă organizatorii ultimului Grand Slam al anului au precizat că vor respecta legile Statelor Unite, care în acest moment nu permit persoanelor nevaccinate să intre în țară.

Sârbul ar avea nevoie de o dispensă specială din partea Guvernului SUA pentru a ajunge la Flushing Meadows, însă șansele ca acesta să o obțină sunt minime.