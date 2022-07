Serena Williams va participa la turneul de categorie WTA 1000 de la Cincinnati (15-21 august). Printre participantele confirmate de organizatori se află și Iga Swiatek, lidera mondială, Simona Halep, Emma Răducanu sau Bianca Andreescu.

Serena, care a revenit pe teren la Wimbledon 2022 (a fost eliminată în runda inaugurală), nu renunță la tenis chiar dacă a intrat în a patra decadă de vârstă.

Organizatorii au anunțat lista participantelor la Mastersul de la Cincinnati, iar una dintre surprize este apariția Serenei Williams printre jucătoarele care vor evolua la turneul din SUA.

Alte participante importante la Western & Southern Open: Victoria Azarenka, Madison Keys, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Simona Halep, Bianca Andreescu, Emma Răducanu sau Jelena Ostapenko.

Întrecerea de la Cincinnati (15-21 august) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $2.527.250.

The entry list for the @CincyTennis is out!



Featuring 39 of the Hologic WTA Tour's Top 40 as well as @serenawilliams and @Bandreescu_ ⤵️