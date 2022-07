Naomi Osaka, cvadruplă câştigătoare de Grand Slam, va participa la turneul de categorie WTA 500 de la San Jose (1-7 august).

Osaka, 24 ani, a fost eliminată încă din primul tur de americanca Amanda Anisimova la Roland Garros, iar la Australian Open a părăsit competiția încă din turul trei. Nipona nu a evoluat la Wimbledon 2022 din cauza unei accidentări.

„Suntem foarte încântaţi că Naomi Osaka va reveni în Bay Area (zona San Francisco - San Jose).

Ea şi-a făcut debutul în WTA la turneul nostru şi urmărind dezvoltarea ei atât pe teren cât şi în afara lui a fost uimitor.

Ea nu este doar o jucătoare incredibilă, dar angajamentul ei pentru echitate şi schimbare socială este cu adevărat o inspiraţie” - Vickie Gunnarsson, directorul turneului de la San Jose.

Turneul de la San Jose are loc cu patru săptămâni înainte de US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Osaka ocupă în prezent locul 38 în ierarhia WTA şi nu a câştigat niciun turneu în acest an, dar a jucat finala la Miami unde a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, lidera mondială.

Printre jucătoarele care au confirmat prezenţa la San Jose se numără Elena Rybakina, campioana de la Wimbledon, Ons Jabeur, finalista de la Wimbledon, Coco Gauff şi canadianca Bianca Andreescu, campioana US Open din 2019, conform Agerpres.

