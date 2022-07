TENIS Luni, 18 Iulie 2022, 12:04

Vlad Lupu • HotNews.ro

Matteo Berrettini, finalist în 2021 la Wimbledon, a declarat forfait la All England Club după ce a fost depistat pozitiv la Covid-19. După vindecare, italianul a povestit că a căzut din punct de vedere mental după anunțul că trebuie să se retragă de la Grand Slamul englez.

Matteo Berrettini Foto: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

Revenit pe teren după o absenţă de trei luni, perioadă în care a suferit o operaţie minoră la mâna dreaptă, Berrettini a câștigat în acest an turneele pe iarbă de la Stuttgart și Queen's Club (Londra).

În finala ediției din 2021 a Grand Slamului londonez, Matteo a fost învins de Novak Djokovic, scor (4)6-7, 6-4, 6-4, 6-3.

Matteo Berrettini a fost doborât de faptul că a trebuit să se retragă de la Wimbledon din cauza infectării cu coronavirus

Italianul a recunoscut într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport că s-a izolat după testul pozitiv la Covid-19 și a avut mari dificultăți din cauza faptului că nu și-a putut apăra șansele la Wimbledon 2022.

„A fost teribil, echipa mea a încercat să nu pară tristă, pentru că știa cât de mult sufăr. Am stat izolat în camera mea, sperând să vină testul negativ, într-un final și să pot juca.

Nu am văzut turneul, până spre final. Sincer, nu am putut să-l privesc. Nu sunt un mare fan al tenisului când nu îl joc.

Am urmărit filme și seriale, am terminat Peaky Blinders. Recunosc că nu am fost prea sociabil cu cei care au încercat să mă sune sau să-mi scrie în acele zile, tristețea a fost enormă.

Am încercat să privesc latura pozitivă. În ciuda tristeții și a dezamăgirii, vin după o perioadă excelentă.

După operație, am reușit să câștig două turnee, așa că, până la urmă, am încercat să mă întorc de la Londra cu o amintire pozitivă.

Am câștigat la Queens, am încercat să mă agăț de asta, nu de faptul că nu am putut juca la Wimbledon" - Matteo Berrettini.

Pentru Matteo Berrettini urmează participarea la ultimul Grand Slam al anului, US Open 2022 (29 august - 11 septembrie).