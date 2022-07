Serena Williams a rămas fără puncte și nu mai apare în clasamentul WTA, dar va participa în luna august la Rogers Cup, turneu de categorie „WTA 1.000”.

Potrivit organizatorilor, primele 30 de jucătoare ale lumii se vor afla pe tabloul principal al competiției care va avea loc între 8 și 14 august. De pe listă nu lipsește nici numele Simonei Halep.

Serena, care a revenit pe teren la Wimbledon 2022 (a fost eliminată în runda inaugurală), a câștigat de trei ori turneul canadian: 2001, 2011 și 2013.

It's the moment you've all been waiting for: The player list presented by @bmwcanada for the #NBO22 is out!



41 of the world’s Top 43 players on the WTA Tour are coming, including the ENTIRE Top 30…. AND SERENA WILLIAMS!



Check out the full list: \uD83D\uDC47https://t.co/nNoirJlIs4