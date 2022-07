Daniil Medvedev, liderul ierarhiei ATP, nu a urmărit finala Wimbledon 2022 câștigată de Novak Djokovic. Rusul a dedicat ziua de duminică vizionării cursei de Formula 1 de la Spielberg.

Jucătorul de tenis din Rusia nu a putut participa la Wimbledon 2022 pentru că organizatorii au interzis participarea sportivilor din țara sa ca urmare a invadării Ucrainei de către Vladimir Putin.

Finala dintre Novak Djokovic și Nick Kyrgios s-a suprapus cu Marele Premiu al Formulei 1 din Austria, iar Medvedev a decis să urmărească evenimentul automobilistic.

„Duminica perfectă" - a scris Daniil Medvedev pe pagina personală de Instagram, adăugând o fotografie cu el uitându-se la televizor.

Datorită neacordării punctelor de către ATP la Wimbledon 2022, Medvedev rămâne lider mondial.

Wimbledon final is going on, but the World No. 1 is watching Formula 1 \uD83E\uDD23



Is this revenge for banning Russians from Wimbledon? \uD83E\uDD14



\uD83D\uDCF7 Daniil Medvedev | Instagram#DaniilMedvedev #Wimbledon #Tennis #Formula1 #Final pic.twitter.com/4NuLtBjGTN