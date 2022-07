TENIS Luni, 11 Iulie 2022, 12:00

Vlad Lupu • HotNews.ro

Arhicunoscut pentru accesele sale de furie, Nick Kyrgios și-a pierdut cumpătul în finala Wimbledon 2022 contra lui Novak Djokovic. Australianul a acuzat o spectatoare care îl încuraja frenetic că este beată și îl deranjează.

Nick Kyrgios Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Djokovic s-a impus la Wimbledon 2022 în fața lui Nick Kyrgios după un meci de trei ore. Sârbul a ajuns, grație victoriei de duminică, la 21 de Grand Slamuri cucerite de-a lungul carierei.

Nick Kyrgios s-a enervat la finala Wimbledon 2022 pe una dintre fane - Acuzată că era beată, spectatoarea se apără

În setul trei, Nick Kyrgios a izbucnit către arbitrul de scaun, deranjat de o spectatoare care l-ar fi încurajat frenetic.

„Femeia aceea este beată, e nebună. Vorbea cu mine în mijlocul jocului. De ce mai este încă aici?

Știu exact care e, aceea cu rochie, care pare că a băut 700 de pahare. Era să pierd game-ul din cauza ei. Este inacceptabil" - Nick Kyrgios.

Femeia care l-a deranjat pe australian se apără, susținând că nu a vrut decât să-l încurajeze pe jucătorul de tenis.

„Am vrut să-i arăt că sunt cu el, am vrut să-l încurajez. Am vrut să-i ofer sprijin. Poate că am mers prea departe, dar am avut doar intenții bune.

Am băut doar două pahare, dar a fost și foarte cald și nu purtam pălărie. Îmi pare foarte rău" - Ania Palus, conform Daily Mail.

Pe parcursul turneului pe iarbă londonez, din cauza ieşirilor sale la adresa publicului, arbitrilor şi chiar propriului anturaj, Kyrgios a cumulat amenzi în total de 17.000 dolari, dar calificarea în prima lui finală de Grand Slam i-a adus un premiu de 1,18 milioane euro.