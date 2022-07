TENIS Sâmbătă, 09 Iulie 2022, 19:21

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Elena Rybakina este noua campioană de la Wimbledon, a 17-a favorită de la All England Club câștigând trofeul după o finală cu Ons Jabeur (3-6, 6-2, 6-2). La finalul partidei, Elena a precizat, printre altele, că nu se aștepta să ajungă în a doua săptămână de concurs de la All England Club.

Rezumatul partidei dintre Elena Rybakina și Ons Jabeur:

Elena Rybakina nu se aștepta să ajungă în a doua săptămână de la Wimbledon 2022

„E un sentiment special, am avut emoții înaintea meciului, în timpul meciului, mă bucur că s-a terminat. Nu m-am simțit niciodată așa.

Mulțumesc celor din tribune, ați fost extraordinari. Vreau s-o felicit pe Ons pentru că a fost un meci bun.

Te felicit pentru tot ce ai reușit. Nu ești o inspirație doar pentru tineri, ci pentru toată lumea. Ai un tenis foarte frumos, nu seamănă cu al nimănui din circuit.

Am alergat atât de mult azi încât nu mai trebuie să fac fitness. Mulțumesc tuturor celor din tribuna regală, e o plăcere să joc în fața voastră, atmosfera e incredibilă.

Vă spun sincer că nu mă așteptam să fiu în a doua săptămână de la Wimbledon, asta am crezut la începutul turneului, dar am câștigat, nu am cuvinte să spun cât de fericită mă simt.

Nu aș fi aici fără echipa mea, vreau să le mulțumesc. De asemenea, vreau să-i mulțumesc președintelui Federației de Tenis din Kazahstan pentru că a venit să mă susțină la semifinală și acum în finală.

Mulțumesc părinților mei, nu sunt aici, dar ei sunt cei mai importanți. Sora mea e aici, e pentru a treia oară când călătorește cu mine în circuit” - Elena Rybakina, la finalul partidei cu Ons Jabeur.

Discursul lui Ons Jabeur după ce a fost învinsă în finala de la Wimbledon 2022 - Urarea făcută tuturor musulmanilor

Elena Rybakina, drumul până la titlul de la Wimbledon 2022

3-6, 6-2, 6-2 în finala cu Ons Jabeur / 1h 47 min

6-3, 6-3 cu Simona Halep / 1h 16 min

4-6, 6-2, 6-3 cu Ajla Tomljanovic / 1h 51 min

7-5, 6-3 cu Petra Martic / 1h 20 min

7-6(4) 7-5 cu Qinwen Zheng / 1h 50 min

6-4, 7-6(5) cu Bianca Andreescu / 1h 37 min

7-6(2), 7-5 cu CoCo Vandeweghe / 1h 39 min

Ons Jabeur vs Elena Rybakina 2-2 în meciurile directe

2022, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-2 pentru Rybakina

2021, Chicago: 6-4, 3-2 abandon Rybakina

2021, Dubai: 7-6 (6), 4-6, 6-2 pentru Jabeur

2019, Wuhan: 6-1, 6-7(3), 6-2 pentru Rybakina.