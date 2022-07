TENIS Sâmbătă, 09 Iulie 2022, 10:24

​Elena Rybakina este una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul WTA, sportiva născută la Moscova reprezentând de câțiva ani Kazahstanul. În vârstă de 23 de ani, sportiva a precizat că a avut mai multe oferte de la colegii din SUA pe vremea junioratului.

Elena Rybakina Foto: Elena Rybakina / Instagram

Atmosferă apăsătoare la conferința de presă după ce Elena Rybakina s-a calificat în finala de la Wimbledon: „Te simți rusoaică?”

Ar fi fost naturalizată și ar fi reprezentat astăzi SUA. A refuzat însă toate ofertele primite. Sportiva spune că nu a primit deloc ajutor din partea Rusiei și că toate eforturile financiare le-au aparținut părinților.

„Am avut oferte din SUA, mi s-a propus să merg să fac colegiul acolo. Eram pe locul 3 în Rusia, la junioare, la vremea respectivă.

Nu știu de ce nu am luat în calcul această variantă, pentru că îmi oferea posibilitatea să primesc un wildcard pentru US Open, dar și pentru alte turnee. Nu știu ce a fost în mintea mea atunci, dar pur și simplu am considerat că nu este pentru mine.

Le-am spus părinților mei asta și, țin minte cum tatăl meu încerca să mă convingă "Uite ce bună e oferta asta! Fii atentă ce îți oferă ăștia!". Dar nu, nu mă vedeam plecând în Statele Unite și nu am un motiv anume pentru această alegere” - Elena Rybakina, citată de eurosport.ro.

Studiile nu prea fac casă bună cu sportul de performanță

„Nu știu ce aș fi studiat, pentru că la vremea aceea era un adevărat coșmar în viața mea. Țin minte că aveam examene și jucam și semifinală de Roland Garros, la junioare. Și nu știam cum să le împart, zilele se succedau cu repeziciune, a fost foarte greu, foarte complicat.

Părinții mei voiau să învăț, dar vedeau și ce rezultate aveam în tenis. Cumva, pentru mine, era clar că urmează să renunț la studii și să mă dedic total tenisului” - Elena Rybakina.

Elena Rybakina vs Ons Jabeur, sâmbătă, de la ora 16:00, în finala Wimbledon 2022

Wimbledon 2022 își va stabili astăzi marea campioană de pe tabloul feminin de simplu. Pentru trofeul de la All England Club se vor lupta Elena Rybakina (cea care e eliminat-o pe Simona Halep în semifinale) și Ons Jabeur (2 WTA). Meciul va începe la ora 16:00 și va fi LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

Cu siguranță că dacă nu ar fi reușit să aibă o carieră în tenisul de performanță, pentru Elena ar fi existat alte variante interesante, una dintre ele fiind aceea de fotomodel.