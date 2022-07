​Novak Djokovic s-a calificat pentru a opta oară în finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a trecut în patru seturi de britanicul Cameron Norrie.

În vârstă de 26 de ani, Norrie (12 ATP, cap de serie nr. 9) a început foarte bine meciul, a profitat de cele 12 erori neforțate ale sârbului și ș-a adjudecat primul set. Nole și-a revenit însă rapid și a dominat categoric restul partidei.

Mare favorit la câștigarea turneului de la All England Club, Nole a avut nevoie de nevoie de două ore și 36 de minute pentru a obține victoria în fața favoritului publicului, scor 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

De știut:

