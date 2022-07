TENIS Vineri, 08 Iulie 2022, 13:37

Simona Halep s-a oprit în semifinale la Wimbledon 2022, fază a competiției în care a fost eliminată de Elena Rybakina (6-3, 6-3). După ce a reușit un parcurs mult mai bun decât la Roland Garros (atunci a pierdut în turul al doilea), Simona a postat un mesaj pe rețelele sociale.

Simona Halep Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

„​Sunt recunoscătoare pentru modul în care mi-am îmbunătățit jocul după Roland Garros. Am devenit mai puternică și am reușit să afișez un tenis mai bun. Am încredere în acest proces.

Felicitări Elena Rybakina, ai fost prea puternică pentru mine.

Mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat și susținut, m-ați împins până la capăt să dau tot ce am mai bun.

Și un mare mulțumesc echipei mele extraordinare: Patrick Mouratoglou, Teo Cercel, Arnaud Restifo, Candice Gohier, Nina Wennerstrom. Sunt atât de recunoscătoare că vă am alături de mine.

Știu că mă aflu pe calea cea bună. Ne vedem anul viitor, Wimbledon” - Simona Halep, pe Instagram.

Simona Halep consideră că Ons Jabeur este favorită în finala de la Wimbledon 2022

Pentru trofeul de la Wimbledon, Elena Rybakina se va duela cu tunisianca Ons Jabeur. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori, iar sportiva din Tunisia conduce cu 2-1. Aceasta va fi prima finală de Grand Slam pentru ambele jucătoare.

„Va fi o finală interesantă. Nu știu cum va raspunde Rybakina la jocul lui Jabeur. Schimbă ritmul, îl taie cu multe sliceuri. Jabeur servește bine, așa că va fi interesant. Nu pot spune că Rybakina poate menține nivelul, dar poate o va face dacă va fi încrezătoare. Va fi un meci interesant și îl voi urmări” - Simona Halep, la conferința de presă.

De știut:

Pentru prezența în penultimul act de la All England Club, Halep va primi un cec în valoare de 535.000 de lire sterline.