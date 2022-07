TENIS Joi, 07 Iulie 2022, 20:55

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Favorită la calificare înaintea meciului care a avut loc joi, Simona Halep a fost învinsă în două seturi de Elena Rybakina (6-3, 6-3) și s-a oprit în semifinale la Wimbledon 2022. La finalul partidei, eleva lui Patrick Mouratoglou a explicat ce nu a funcționat în confruntarea cu sportiva din Kazahstan.

Simona Halep Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, problemele la serviciu și eliminarea de la Wimbledon

Halep a recunoscut că adversara sa a jucat mai bine și a vorbit despre erorile comise cu serviciul (a terminat partida cu 9 duble greșeli și fără a reuși vreun as).

„Chiar cred că Rybakina a jucat foarte bine. A fost un nivel ridicat din partea ei. Azi nu am fost suficient de bună. Da, tot meritul ei pentru meciul pe care l-a jucat.

Poate dacă serveam un pic mai bine era diferit. Mi-am îmbunătățit mult serviciul în ultimele trei luni, dar astăzi simt că m-am întors la cel vechi. Am făcut multe duble greșeli și am servit prea moale. Cu siguranță dacă aș fi avut un serviciu mai bun astăzi, ar fi fost mai bine.

Nu am nicio explicație pentru că am servit atât de slab, dar se întâmplă. Am avut trei luni de schimbare a lucrurilor, așa că probabil că am nevoie de mai mult timp să le repar și să le păstrez în fiecare zi. Astăzi probabil am fost puțin obosită și nu a funcționat.

Cu siguranță nivelul ei a fost foarte ridicat astăzi. Ea a jucat foarte bine. A fost foarte solidă, consecventă, nu a scăzut nivelul. Dar nu am făcut mare lucru să contracarez jocul ei. Cumva cred că i-am dat mingile perfecte să-și facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Dar, după cum am spus, tot meritul pentru ea. Ea a meritat să câștige astăzi prin felul în care a jucat” - Simona Halep, la conferința de presă.

Statistica partidei Simona Halep vs Elena Rybakina

Ași: 0-5

Duble greșeli: 9-0

Puncte câștigate cu primul serviciu: 71% - 73%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 38% - 53%

Puncte câștigate la fileu: 12/14 (86%) - 8/13 (62%)

Puncte de break convertite: 1/1 (100%) - 3/9 (33%)

Lovituri câștigătoare: 16-21

Erori neforțate: 15-16

Puncte câștigate: 52-62

Durată meci: 1h 16 min.

De știut:

Ons Jabeur și Elena Rybakina s-au mai întâlnit de trei ori, iar sportiva din Tunisia conduce cu 2-1.





Finala de la Wimbledon va fi prima de Grand Slam pentru Ons Jabeur și Elena Rybakina.