TENIS Joi, 07 Iulie 2022, 19:52

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Elena Rybakina s-a calificat în prima finală de Grand Slam a carierei, după ce a învins-o în două seturi pe Simona Halep (6-3, 6-3) la Wimbledon 2022. La finalul partidei, sportiva care reprezintă Kazahstan a explicat cum a reușit să se impună în fața fostei lidere WTA.

Elena Rybakina si Simona Halep Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elena Rybakina, victoria în fața Simonei Halep și calificarea în prima finală de Grand Slam a carierei

În vârstă de 23 de ani, Rybakina a afirmat că a reușit să își gestioneze foarte bine emoțiile și a vorbit despre puterea sa mentală.

„A fost un meci foarte greu, Simona e o mare campioană, dar am făcut un meci bun astăzi. Am fost emoționată, sigur, dar atmosfera m-a ajutat. Sunt foarte fericită că am reușit să-mi gestionez emoțiile. Meciurile jucate pe Terenul 1 m-au ajutat.

Nu știu cum să-mi descriu tenisul de astăzi, de obicei am suișuri și coborâșuri, dar astăzi cred că am fost foarte bine pregătită din punct de vedere mental. A fost un meci extraordinar” - Elena Rybakina, la interviul de pe teren.

Statistica partidei Simona Halep vs Elena Rybakina

Ași: 0-5

Duble greșeli: 9-0

Puncte câștigate cu primul serviciu: 71% - 73%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 38% - 53%

Puncte câștigate la fileu: 12/14 (86%) - 8/13 (62%)

Puncte de break convertite: 1/1 (100%) - 3/9 (33%)

Lovituri câștigătoare: 16-21

Erori neforțate: 15-16

Puncte câștigate: 52-62

Durată meci: 1h 16 min.

De știut: