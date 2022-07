TENIS Joi, 07 Iulie 2022, 16:29

Rafael Nadal a obținut cu mari emoții calificarea în semifinalele de la Wimbledon, după ce a jucat timp de patru ore și 20 de minute cu dureri în zona abdominală. Ibericul a fost supus unor analize medicale după meciul cu Taylor Fritz, iar rezultatele nu arată deloc bine pentru al doilea favorit al Grand Slamului londonez.

Potrivit Marca, Nadal a suferit o ruptură de 7 milimetri la unul dintre mușchii abdominali, însă nu vrea să abandoneze înaintea partidei cu Nick Kyrgios.

Rafa, care nu și-a exersat serviciul la antrenamentele din ultima săptămână, se va pregăti alături de antrenorul său Marc Lopez pe terenurile de la All England Club.

Nu este pentru prima dată când Nadal este nevoit să joace în aceste condiții. La ediția din 2009 a US Open, Rafa a jucat cu o ruptură de 6 mm și a terminat turneul cu una de 26 mm (a fost eliminat în semifinale de Juan Martin Del Potro).

\uD83D\uDEA8\uD83D\uDEA8 Confirmada rotura en el abdominal de Rafa Nadal: pese a todo, quiere jugar la semifinal https://t.co/z65RVuwFlw Informa @dimedemi — MARCA (@marca) July 7, 2022

„Corpul meu e bine, dar este ceva în neregulă cu abdomenul. De la 3-1 în primul set, de fiecare dată când serveam aveam un junghi acolo. Am crezut că nu voi putea termina partida. E adevărat că tatăl și sora mea mi-au tot cerut să abandonez. Dar energia publicului m-a ajutat, așa că vă mulțumesc.

Nu știu dacă voi participa în semifinale, am nevoie să mă informez, să îmi fac niște teste și trebuie să ascult de cei care se pricep. Este o decizie de jucător, dar și una de echipă. Când nu am o anumită problemă, dau de alta. Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut” - Rafael Nadal, după meciul cu Taylor Fritz.

De știut:

Pentru un loc în marea finală a competiției de la All England Club, Rafael Nadal se va duela cu australianul Nick Kyrgios. Cei doi s-au mai întâlnit de nouă ori, iar ibericul conduce cu 6-3.





Rafael Nadal a câștigat de două ori Wimbledonul (2008 și 2010) și a mai ajuns de trei ori până în finală (2006, 2007 și 2011).

Wimbledon 2022, traseul virtual al lui Rafael Nadal

Turul I: 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 vs Francisco Cerundolo

Turul II: 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 vs Ricardas Berankis

Turul III: 6-1, 6-2, 6-4 vs Lorenzo Sonego

Optimi: 6-4, 6-2, 7-6(6) vs Botic Van De Zandschulp

Sferturi: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4) vs Taylor Fritz

Semifinale: Nick Kyrgios

Finală: Novak Djokovic / Cameron Norrie.