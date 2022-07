Novak Djokovic, calificat în sferturile Wimbledon 2022, susține că va face tot ce-i stă în putere pentru a-l susține pe fiul Stefan în condițiile în care acesta decide să-i calce pe urme.

În vârstă de șapte ani, Stefan a apărut pe rețelele sociale antrenându-se din greu pe terenul de tenis.

În luna mai a acestui an, Djokovic a declarat că fiul său a câștigat primul lui turneu de tenis chiar în ziua în care el a cucerit competiția de la Roma, conform Reuters.

„Încerc să folosesc fiecare oportunitate să joc cu Stefan care este complet introdus în lumea tenisului acum. Vrea să știe tot ce mișcă în lumea tenisului, cum poate evolua mai bine, analizează totul.

Îl voi încuraja cum pot mai bine dacă își dorește cu adevărat să fie un jucător de tenis profesionist. Este prea devreme să vorbim despre asta. Încă nu are opt ani, dar pentru mine este important să am o relație strânsă tată-fiu” - Novak Djokovic.

​Novak Djokovic a făcut pasul în sferturile turneului de la Wimbledon 2022, sârbul trecând în patru seturi, scor 6-2, 4-6, 6-1, 6-2, de olandezul Tim van Rijthoven.

Pentru un loc în semifinale, Djokerul se va lupta cu Jannik Sinner, cel care de câteva săptămâni colaborează cu Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep.

