Andy Murray va participa alături de echipa Europei la Laver Cup 2022. Britanicul îi va avea coechipieri pe granzii Rafael Nadal și Roger Federer.

Laver Cup va avea loc în luna septembrie la Londra, în O2 Arena (23-25 septembrie 2022).

Bjorn Borg, căștigător a 11 Grand Slamuri, va fi căpitanul echipei Europei, în timp ce John McEnroe va fi cel al echipei restului lumii.

Ultima echipă menționată îi va avea ca și componenți pe Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz și Diego Schwartzman.

Jucătorul de tenis britanic a confirmat participarea la competiția de la finalul lunii septembrie.

„Iubesc să joc în echipă și cu siguranță va fi o atmosferă incredibilă și intensă.

Am auzit o grămadă de lucruri bune despre eveniment și abia aștept să evoluez alături de Rafa și Roger” - Andy Murray.

Andy Murray a avut parte de mai multe accidentări în ultima perioadă, dar s-a calificat în turul doi la Wimbledon 2022, unde îl va întâlni pe John Isner (24 ATP).

