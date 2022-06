TENIS Duminică, 26 Iunie 2022, 21:00

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep va reveni marți pe iarbă de la Wimbledon: meciul cu Karolina Muchova va fi primul pe care fosta lideră WTA îl va disputa la All England Club după ce s-a impus în finala ediției din 2019. Sportiva noastră a susținut o conferință de presă în care a abordat mai multe subiecte: problemele de sănătate de la Bad Homburg, adversara din primul tur, dar și colaborarea cu Patrick Mouratoglou.

Simona Halep, problemele la gât, relația cu iarba și duelul cu Karolina Muchova de la Wimbledon 2022

Halep a afirmat că problemele la gât (care au obligat-o să se retragă din semifinalele de la Bad Homburg) au trecut și că este pregătită pentru meciul cu Karolina Muchova din primul tur de la Wimbledon 2022.

„Mă simt mai bine de la zi la zi. Sunt sănătoasă. Acum mi-am revenit în doua zile. A fost suficient pentru mă recupera complet la gât.

Mă simt încrezătoare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută pe iarbă. Dar pe iarbă nu se știe niciodată. Așa că aștept cu nerăbdare fiecare zi în care exersez aici pentru a intra în formă, pentru a avea acea senzație de teren. Acum am o legătură aparte cu suprafața, pentru că în 2019 am jucat foarte bine. Deci am amintiri grozave. Am impresia că pot juca bine pe iarbă, dar nu se știe niciodată. Așa că o să iau fiecare zi în parte.

Deja aştept cu nerăbdare primul meci. Va fi, sperăm, unul bun. Va fi o primă rundă foarte grea. Știu că Muchova joacă foarte bine. O cunosc foarte bine. Va fi o mare provocare.

Nu am nimic de pierdut. Anul acesta am spus că îmi voi acorda timp să mă perfecționez cât mai mult în ceea ce trebuie. Anul trecut a fost cel mai dificil. Așa că încerc doar să mă bucur. De fiecare dată când pășesc pe teren, cred că am șansa mea. Așa că o să lupt pentru asta” - Simona Halep.

Reacția Simonei Halep după ce a aflat că nu va juca prima pe terenul central de la Wimbledon

Organizatorii de la All England Club au hotărât ca Iga Swiatek, lideră a ierarhiei mondiale, să joace prima pe terenul central de la Wimbledon, chiar dacă multe voci importante din tenis au cerut ca această onoare să îi revină Simonei Halep (în calitate de campioană a ediției din 2019).

„E prea mult spus că sunt supărată. Sunt supărată pentru că am ratat turneul anul trecut din cauza accidentării și nu am putut să risc. Ar fi fost foarte frumos să deschid turneul, dar șansa mea a dispărut. Probabil că în viața asta mai pot avea o șansă, așa că o voi aștepta cu nerăbdare. Nu e atât de simplu (n.r. să câștige la Wimbledon), dar o să lucrez pentru asta” - Simona Halep.

Simona Halep și colaborarea cu Patrick Mouratoglou

Fosta lideră WTA a afirmat că a fost foarte dezamăgită după turneul de la Doha, dar colaborarea cu Patrick Mouratoglou a reușit să îi reaprindă pasiunea pentru tenis.

"După Doha, am simțit că nu mai pot face asta. Eram destul de jos, eram epuizată. Nu credeam că pot fi din nou în top. Așa că m-am simțit foarte dezamăgită. Dar apoi am mers la academia lui Patrick Mouratoglou fără să mă gândesc că aș putea lucra cu el pentru că era antrenorul Serenei, așa că era chiar imposibil să mă gândesc la asta.

Dar atmosfera de la academie, toți copiii de acolo care erau la 8 dimineața pe teren pentru că le place să muncească din greu, acea dorință de a fi într-o zi campion m-a ajutat să mă recuperez. Mi-a reaprins pasiunea că încă mai pot juca tenis și încă îmi place.

De aceea sunt aici astăzi, datorită acelei atmosfere de la academie, datorită întâlnirii cu Patrick, care mi-a spus că el chiar crede că mă pot întoarce. Așa că acum cred și eu și muncesc din greu să văd dacă voi putea într-o zi să mă întorc în top” - Simona Halep.

Simona a afirmat că a fost surpinsă în momentul în care Patrick Mouratoglou și-a asumat vina pentru eliminarea sa de la Roland Garros.

„Ei bine, nu, nu aș spune că nu a fost suficient de bun pentru mine, așa cum a scris în postare. Am fost doar panicată în timpul meciului. Nu am suportat prea bine presiunea. Nu știam că va posta. Nu mă anunță ce postează.

Dar da, am fost surprinsă, șocată că a făcut acea postare și a luat totul asupra lui. Dar nu era vina lui. Eu am fost vinovată pentru că nu am fost în stare să mă descurc mai bine și chiar să mă calmez atunci când am intrat în panică. A fost ceva nou și pentru mine și nu am fost suficient de bună.

Dar acum suntem mult mai buni decât în acea zi. Probabil că amândoi învățăm unele lucruri unul despre celălalt. Acum ne vom descurca mai bine cu astfel de situații” - Simona Halep.

Halep a spus că Patrick Mouratoglou este antrenorul potrivit pentru ea, acesta reușind să o înțeleagă și să îi fie aproape în momentele dificile.

„Sincer, nu mă așteptam să am această șansă de a lucra cu Patrick atunci când am fost la academia lui. Sunt foarte onorată să-l am în echipa mea. Este un antrenor grozav și are multă experiență. A lucrat atâția ani cu cea mai bună jucătoare din lume. Simt presiunea de a fi mai bună.

Dar el îmi dă timp. Are răbdare, mă sprijină în tot ceea ce fac. Încearcă să mă înțeleagă pentru că cred că acesta este principalul lucru pe care îl vreau de la un antrenor, să mă înțeleagă, sunt destul de emoționată de cele mai multe ori. Patrick se descurcă grozav la asta.

Simt că mă îmbunătățesc. Chiar dacă nu am câștigat mare lucru, simt că avem nevoie de timp să ne cunoaștem mai bine, să putem pune în practică tot ce îmi spune. Nu este ușor să o fac imediat, dar sunt sigură și încrezătoare că, prin muncă asiduă, voi putea face tot ceea ce îmi spune” - Simona Halep.

Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la Wimbledon 2022

Turul I: Karolina Muchova

Turul II: Kirsten Flipkens / Jaimee Fourlis

Turul III: Camila Giorgi

Optimi: Paula Badosa / Petra Kvitova

Sferturi: Karolina Pliskova / Coco Gauff / Amanda Anisimova / Serena Williams

Semifinale: Iga Swiatek / Garbine Muguruza / Jessica Pegula / Barbora Krejcikova

Finala: Anett Kontaveit / Ons Jabeur / Maria Sakkari / Danielle Collins / Emma Răducanu.

Grand Slamul de la Wimbledon, al treilea al sezonului, este programat între 27 iunie - 10 iulie. La feminin, Asheligh Barty a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.