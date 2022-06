TENIS Sâmbătă, 25 Iunie 2022, 20:23

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Rafael Nadal suferă de sindromul Muller-Weiss și a făcut injecții constant la Roland Garros pentru a putea juca fără dureri. Aflat la Londra, acolo unde va juca la Wimbledon 2022, ibericul a oferit ultimele detalii despre starea sa de sănătate.

Rafael Nadal Foto: rolandgarros.com/ Twitter

Rafael Nadal, tratamentul care adoarme nervii și sentimentele pozitive înainte de Wimbledon 2022

După ce a câștigat al 14-lea titlu la Grand Slamul din Paris, Nadal a început un „tratament cu radiofrecvenţă pulsată", care adoarme „nervii din regiunea accidentării de care suferă", conform purtătorului său de cuvânt.

Înaintea participării la Wimbledon 2022, Rafa a afirmat că tratamentul pare să dea roade și a afirmat că durerile s-au ameliorat în ultima perioadă.

„Ei bine, este evident că dacă sunt aici, este pentru că lucrurile merg mai bine. Dacă nu ar fi așa, nu aș fi aici. Așa că sunt destul de mulțumit de lucruri, cât au evoluat. Nu pot fi super fericit pentru că nu știu ce se poate întâmpla. Dar pot vorbi doar despre sentimentele pe care le am în momentul de față, în ultimele două săptămâni.

În primul rând, pot să merg normal în majoritatea zilelor, aproape în fiecare zi. Aceasta este pentru mine principala problemă. Când mă trezesc, nu mai am durerea pe care o aveam în ultima vreme, în ultimul an și jumătate, așa că sunt destul de mulțumit de asta. Și al doilea lucru, antrenamentele. Am fost în general mai bine. Din ultimele două săptămâni, nu am mai avut nici măcar o zi din acelea teribile în care nu mă pot mișca deloc. Bineînțeles, zile mai bune; zile un pic mai rele. Sentimentul și trăirile generale sunt pozitive.

Nu vă pot spune despre ce tratament e vorba, e ceva nou. Nu am încercat înainte. Bineînțeles, tratamentul pe care l-am făcut nu mi-a rezolvat accidentarea, nu a îmbunătățit deloc problema mea, dar a ameliorat durerea. Acesta este obiectivul principal. Uneori, lucrurile din lumea medicală, matematica nu sunt previzibile 100%. Dar, în teorie, asta poate ajuta piciorul pentru că este vorba despre nerv. Deci cât timp nervul va fi așa, amorțit, nu vă pot spune. Este ceva ce trebuie să să descoperim. Am o mulțime de probleme în viața mea în ceea ce privește accidentările.

Nu poți concura și să te gândești tot timpul dacă asta se întâmplă, dacă durerea revine, pentru că atunci nu te concentrezi pe ceea ce trebuie să faci. Deci cred că am reușit să gestionez bine acest lucru în timpul tuturor meciurilor mele de tenis. Nu sunt negativist în această privință. Astăzi mă simt bine. Probabil că cea mai grea parte este să ai dureri în viața ta de zi cu zi. Dar problema pe care o am eu este că mă doare când calc în fiecare zi. Asta te afectează pe toate planurile” - Rafael Nadal, la conferința de presă, potrivit Eurosport.

Wimbledon 2022, traseul virtual al lui Rafael Nadal

Turul I: Francisco Cerundolo

Turul II: Sam Querrey / Ricardas Berankis

Turul III: Lorenzo Sonego

Optimi: Marin Cilic / Botic Van De Zandschulp

Sferturi: Felix Auger-Aliassime / Taylor Fritz / Holger Rune / Daniel Evans

Semifinale: Matteo Berrettini / Stefanos Tsitsipas

Finală: Novak Djokovic / Casper Ruud / Carlos Alcaraz / Hubert Hurkacz.

Grand Slamul londonez va avea loc în perioada 27 iunie - 10 iulie, iar campionul en-titre este Novak Djokovic. În acest sezon, Nadal a câștigat ambele turnee majore disputate - Australian Open și Roland Garros.