Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri o hotărâre care, timp de aproape jumătate de secol, a oferit dreptul femeilor la avort. Billie Jean King, fostă mare jucătoare de tenis, a criticat în termeni duri decizia luată în SUA.

Această decizie nu face ca întreruperile de sarcină să fie ilegale, ci readuce Statele Unite la situația în vigoare înainte de emblematica hotărâre „Roe v. Wade” din 1973, când fiecare stat era liber să le autorizeze sau nu.

Potrivit unei analize New York Times, după anularea hotărârii „Roe v. Wade”, avortul va fi interzis în aproximativ jumătate dintre statele americane.

Billie Jean King, jucătoare de tenis americană care a câștigat 12 Grand Slamuri la simplu, susține că este trist ceea ce se întâmplă în SUA, unde jumătate din state ar putea interzice dreptul femeilor de a avorta.

„Curtea Supremă a anulat Roe v. Wade, care de aproape 50 de ani a protejat dreptul la avort.

Această decizie nu va pune capăt avortului. Acest lucru va pune capăt accesului sigur şi legal la această procedură medicală care salvează vieţi.

Este o zi tristă în America” - Billie Jean King pe Twitter.

Decizia contravine tendinței internaționale de liberalizare a avorturilor, cu progrese în țări în care influența Bisericii Catolice rămâne puternică, precum Irlanda, Argentina, Mexic și Columbia.

The Supreme Court has struck down Roe v. Wade, which for nearly 50 years has protected the right to abortion.



This decision will not end abortion.



What it will end is safe and legal access to this vital medical procedure.



It is a sad day in the United States.