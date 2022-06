​Petra Kvitova şi Jelena Ostapenko Ostapenko (deținătoarea trofeului) se vor duela în finala turneului de categorie "WTA 500" de la Eastbourne, în urma victoriilor obținute vineri.

În primul meci al zilei, Beatriz Haddad Maia a suferit prima înfrângere pe iarbă în acest sezon, după ce câștigase turneele de la Nottingham și Birmingham (12 victorii consecutive). Kvitova (31 WTA, favorită 14) s-a impus după două ore de joc, scor 7-6(5), 6-4.

Letona Ostapenko (14 WTA, favorită 8) a trecut fără emoții de Camila Giorgi, scor 6-2, 6-2. Meciul a durat doar 68 de minute.

Petra și Jelena s-au mai întâlnit de opt, iar fiecare jucătoare a câștigat câte patru meciuri.

Petra snaps the streak! \uD83D\uDE45‍♀️



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF @Petra_Kvitova defeats Haddad Maia in Eastbourne to reach her first grass-court final since Birmingham 2018!#RothesayInternational pic.twitter.com/9JhECOdsLT