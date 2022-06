Daniil Medvedev, principalul favorit al competiției de categorie „ATP 250” de la Mallorca, a fost învins în sferturi de Roberto Bautista Agut.

Liderul ierarhiei mondiale a cedat după o oră și 11 minute de joc în fața ibericului aflat pe locul 20 în clasamentul ATP, scor 6-3, 6-2.

Bautista Agut se va duela pentru un loc în finală cu învingătorul partidei dintre elvețianul Antoine Bellier (303 ATP) și olandezul Tallon Griekspoor (53 ATP).

Aceasta este a patra victorie obținută de Roberto împotriva unui jucător aflat pe primul loc în clasamentul ATP, după ce spaniolul l-a învins de trei ori pe Novak Djokovic (Shanghai 2016, Doha 2019 și Miami 2019).

Medvedev nu va putea participa la Wimbledon 2022, în urma deciziei organizatorilor de la All England Club de a interzice participarea sportivilor din Rusia și Belarus.​

Shanghai 2016 (d Djokovic)

Doha 2019 (d. Djokovic)

Miami 2019 (d. Djokovic)

Mallorca 2022 (d. Medvedev)



A fourth win over an active World No.1 for @BautistaAgut \uD83D\uDC4F@MallorcaChamps pic.twitter.com/wskFvCWxee