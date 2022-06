Emma Răducanu, locul 11 WTA, este ambasador Porsche, dar cu toate acestea a fost văzută conducând o Dacia Sandero în zilele premergătoare turneului de la Wimbledon 2022.

Răducanu, în vârstă de 19 ani, a fost văzută la volanul maşinii Dacia în această perioadă, când se pregăteşte pentru turneul de la Wimbledon.

Emma Răducanu a devenit ambasador Porsche în acest an şi a mărturisit că este visul ei din copilărie să aibă un Porsche 911.

Deşi are destui bani ca să îşi cumpere orice maşină doreşte, campioana de la US Open este posesoare a unei Dacia Sandero de nu mai puțin de cinci ani, conform Daily Mail.

Conform site-ului WTA, Răducanu a obţinut până acum din activitatea în tenis premii de 3.287.787 de dolari.

Campioana de la US Open 2021 nu are parte de un sezon bun până acum și nu a reușit să-și treacă în palmares niciun trofeu.

Wimbledon 2022 se desfășoară în perioada 27 iunie - 10 iulie și poate fi urmărit în România pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.

This must be a proud & heart-warming moment for @MrJamesMay knowing that #EmmaRaducanu is the proud owner of a #Dacia Sandero. pic.twitter.com/CsoAKLbcwR