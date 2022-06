TENIS Marți, 21 Iunie 2022, 20:44

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep a avut parte de un meci foarte dificil împotriva Katerinei Siniakova, dar s-a impus după două ore și 17 minute de joc (4-6, 6-3, 6-4) și s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Bad Homburg. La finalul partidei, fosta lideră WTA a explicat cum a reușit să obțină victoria împotriva jucătoarei din Cehia.

Simona Halep Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, spiritul de luptă și calificarea în optimile turneului WTA de la Bad Homburg

Simona a mulțumit publicului din Germania pentru sprijin și a afirmat că a câștigat grație spiritului său de luptă.

„A fost un meci foarte dificil, a jucat foarte bine și mi-a fost greu la început. Dar am luptat până la final, sunt fericită că am câștigat, orice meci e important. Pur și simplu nu m-am dat bătută, am crezut că pot câștiga, am luptat la fiecare minge și așa am reușit să câștig meciul.

În ultimul timp mi se întâmplă în fiecare meci (n.r. ca adversarele să ceară timeout medical), încerc să mă obișnuiesc. Azi a fost foarte bine, nu mi-am pierdut concentrarea, m-am simțit bine că am avut ceva timp între gameuri.

Anul trecut nu am putut juca aici pentru că am fost accidentată. Iubesc oamenii de aici, mulțumesc tuturor, sunteți foarte drăguți cu mine! Mereu am fost primită frumos aici, este o plăcere să joc aici. Mă bucur că am câștigat și că am o noua șansă să joc aici” - Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

Pentru calificarea în optimile de la WTA Bad Homburg, Simona Halep va primi 3.737 de euro și 30 de puncte în clasamentul WTA.

Pentru un loc în sferturi, Simona se va lupta cu Tamara Zidansek (Slovenia, 58 WTA). Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două sportive.

Simona Halep, traseul virtual de la WTA Bad Homburg

Turul I - 4-6, 6-3, 6-4 vs Katerina Siniakova

Optimi - Tamara Zidansek

Sferturi - Amanda Anisimova / Ann Li

Semifinale - Daria Kasatkina / Bianca Andreescu

Finală - Angelique Kerber / Alize Cornet.

Bad Homburg Open - Competiție pregătitoare pentru Wimbledon

Competiție de categorie WTA 250, turneul se dispută pe iarbă în perioada 19-25 iunie 2022. Are premii totale de $251.750, iar la start pe tabloul principal se află 32 de jucătoare. Campioana en-titre este Angelique Kerber, titlul cucerit anul trecut.

După mai multe retrageri, primele cinci favorite de la ediția din acest an sunt Daria Kasatkina (1), Angelique Kerber (2), Simona Halep (3), Amanda Anisimova (4) și Martina Trevisan (5).

WTA Bad Homburg 2022: Distribuția punctelor și a banilor

Turul I: €2.750 / 1 punct

Optimi: €3.737 / 30

Sferturi: €5.000 / 60

Semifinale: €8.871 / 110

Finalistă: €15.922 / 180

Câștigătoare: €26.770 / 280.