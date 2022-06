TENIS Luni, 20 Iunie 2022, 17:19

Red. Sport • HotNews.ro

​Novak Djokovic se află-n prezent pe locul 3 al ierahiei ATP, dar se anunță vremuri grele pentru sârb din acest punct de vedere. La Wimbledon nu se vor acorda puncte, în timp ce la US Open sunt șanse mici să participe în acest moment.

Novak Djokovic Foto: rolandgarros.com/ Twitter

Australian Open, primul șoc pentru Djokovic

Prima lovitură a lui Nole a venit la Australian Open, turneul său „de casă”. Cu 9 titluri cucerite deja la Melbourne (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), Djokerul era mare favorit să triumfe la începutul anului.

După un întreg scandal legat de vaccinarea împotriva Covid-19, liderul de atunci al clasamentului ATP nu a fost lăsat să participe.

Nole, învins de Rafa la Roland Garros

Eliminat încă din sferturi la Roland Garros (învins de Rafael Nadal), sârbul a mai pierdut alte puncte importante (era campionul en-titre de la Paris).

Săptămâna viitoare va debuta Wimbledonul, Grand Slam unde Novak este ultimul câștigător, dar cele 2000 de puncte cucerite în 2021 nu vor putea fi apărare, chiar dacă Djokovic ar câștiga din nou trofeul pe iarba de la All England Club.

Scandalul dintre ATP și organizatorii de la Wimbledon i-a lăsat pe sportivi fără puncte la competiția majoră de la Londra (totul a plecat de la excluderea jucătorilor și jucătoarelor din Rusia și Belarus din cauza războiului din Ucraina).

Va urma o perioadă în care lui Djokovic i se vor scădea cele 2000 de puncte, iar Nole va ajunge undeva aproape de ieșirea din TOP 10.

Djokovic, șanse mici să participe la US Open 2022

Lucrurile nu se vor opri însă aici: sârbul are șanse mici să participe la US Open, iar acesta este un alt motiv pentru a pierde puncte importante.

Nole este nevaccinat, iar momentan lucrurile sunt clare: Djokovic nu are drept de participare la Flushing Meadows. La New York, sârbul are alte 1200 de puncte de apărat: a jucat finala din 2021 (pierdută împotriva lui Daniil Medvedev).

În acest condiții, Djokerul ar putea ajunge undeva pe 11 sau 12, în funcție și de celelalte rezultate din circuitul mondial.

Din cauza problemelor legate de vaccinarea împotriva Covid-19, Novak Djokovic a disputat până în acest moment doar șase turnee în acest an. A cucerit un titlu (Roma, de categorie Masters), având 16 victorii și 5 înfrângeri. A adunat în 2022 din premiile din tenis $1.784.727.