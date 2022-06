TENIS Luni, 20 Iunie 2022, 11:55

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinale la Birmingham, iar în această săptămână va juca la WTA Eastbourne, ultima competiție înainte de startul Grand Slamului de la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie).

Sorana Cirstea Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Ocupantă a locului 32 în ierarhia mondială (urcare de patru poziții), Sorana va juca luni contra sportivei Anhelina Kalinina (36 WTA - Ucraina).

Meciul va fi al patrulea de pe Terenul 2, după două partide de masculin (Cressy vs Opelka și Korda vs Millman) și una de feminin (Martic vs Burrage).

Partida ar putea începe undeva în jurul orei 19:00 (ora României) și va fi în direct pe Digisport 2.

Cîrstea și Kalinina s-au întâlnit o singură dată în circuitul WTA, la Adelaide (WTA 250), în acest an. A fost 6-3, 6-2 pentru sportiva din Ucraina.

„Rothesay International Eastbourne” are loc în perioada 19-25 iunie, pe iarbă, și este ultimul turneu pregătitor înainte de startul Wimbledonului.

Are premii totale în valoare de $757.900, iar campioana en-titre este Jelena Ostapenko. Primele cinci favorite de la ediția din acest an sunt Paula Badosa (1), Ons Jabeur (2), Maria Sakkari (3), Karolina Pliskova (4) și Garbine Muguruza (5).